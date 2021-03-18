Миссия неотразимых: смогут ли гандболистки пробиться на Олимпиаду

Женская сборная России по гандболу имеет хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры в Токио. Для этого команде под руководством нового главного тренера Алексея Алексеева необходимо попасть в топ-2 в соперничестве с Венгрией, Казахстаном и Сербией. Игры отборочного турнира будут проходить в венгерском Дьёре с 19 по 21 марта. Пока же наша команда проводит четырехдневный сбор в подмосковном Новогорске и за это время постарается вспомнить все игровые связи. В этом им поможет один из самых титулованных тренеров в истории гандбола Евгений Трефилов. Правда, на этот раз только в роли консультанта.

Без изменений в тактике

Этот отбор на Игры в Токио должен был состояться еще год назад. Но тогда пандемия коронавируса отменила и саму квалификацию, и Олимпиаду. Зато в 2020-м наши девушки успели выступить на чемпионате Европы, правда, неудачно. В отсутствие Анны Вихяревой, Анны Сень и Елены Михайличенко сборная России не смогла преодолеть основной раунд континентального первенства, уступив дорогу в полуфинал Франции и Дании. После проигрыша датчанкам наставника национальной команды Амброса Мартина уволили. В победной игре за пятое место с Нидерландами девушками руководил помощник титулованного испанца Алексей Алексеев. Спустя несколько месяцев исполком Федерации гандбола России (ФГР) утвердил его в качестве главного тренера.

Именно на Алексеева возложена миссия вывести сборную на Игры-2021. Помогать ему в этом будут помощники Ольга Акопян и Томаш Главаты, а также прославленный Евгений Трефилов в роли консультанта. По словам президента ФГР Сергея Шишкарева, Трефилов принимает активное участие в тренировочном процессе. На нем тактическая подготовка, разбор занятий, оценки действий игроков в ходе матчей.

— Евгений Васильевич [Трефилов] делает много подсказок во время тренировок, принял участие в просмотре, — пояснила «Известиям» капитан команды Дарья Дмитриева. — Конечно, он сейчас не на первых ролях, как было раньше. Это скорее взгляд со стороны, но атмосфера при нем отличная. С тактической точки зрения всё осталось как и при Амбросе Мартине. Полностью менять свою игру за несколько дней перед таким важным турниром было бы неправильно. Но подход, понятное дело, у Алексей Саныча [Алексеева] совсем другой, как и менталитет.

Действительно, у Алексеева и Трефилова есть всего четыре дня на подготовку команды. Уже 19 марта мы сыграем первый матч отбора с Сербией. Во многом эту встречу можно назвать решающей. Во втором туре соперником будет Казахстан — команда, при всем уважении, серьезно уступающая россиянкам в классе. А две победы подряд гарантируют нам участие в Олимпийских играх.

— Не секрет, что никакой тренер за пару дней не создаст новую команду, и мы не собираемся, — сказал журналистам Алексей Алексеев. — Надо просто помнить о своих лучших качествах, усовершенствовать какие-то моменты, убрать недочеты. Как гласит главное правило врачей: «Не навреди». Если говорить про соперников, то сейчас мы больше сосредоточены на сборной Сербии, с которой нам проводить первую игру. От нее очень многое зависит.

Возвращение звездного трио

Хорошие новости: в распоряжение сборной вернулись три ключевых игрока — олимпийские чемпионки Рио Анна Вяхирева, Анна Сень и Дарья Дмитриева. Девушки действительно сыграли минимальное количество официальных матчей в 2021 году, но Алексеев не сомневается в их уровне и считает, что они принесут пользу команде в любом состоянии.

— Физическое состояние могло быть и лучше, но что есть, то есть, — сказала «Известиям» Дарья Дмитриева. — За счет игр буду набирать кондиции, сделаю всё возможное, чтобы добыть для команды олимпийскую лицензию.

Правда, без потерь обойтись не удалось. В отборе сборной не сможет помочь левый полусредний ЦСКА Полина Ведехина. На чемпионате Европы-2020 она была одним из ключевых игроков команды. Но за эту позицию можно не беспокоиться, учитывая, что ее закроет Анна Сень. По словам гандболистки «Ростов-Дон», сейчас сборная России как минимум не слабее, чем пять лет наза, — во время победной кампании на Играх-2016.

— Когда год назад нам сказали, что всё откладывается, было тяжело, — призналась «Известиям» Анна Сень. — Ведь мы не молодеем с годами, и мне очень хотелось поехать в Токио именно в 2020-м. Но мы за этот год хорошо поработали, не растеряли форму, и теперь у нас есть хорошая команда, которая должна ехать на квалификацию и забирать свою путевку. У нас сейчас много молодых талантливых игроков и опытных гандболисток, как олимпийских чемпионок, так и тех, кто не попал в Рио и сейчас безумно хотят в Токио. По силе эти команды сопоставимы.

В Венгрию сборная России вылетит утром 18 марта.

Расписание игр олимпийской квалификации

19 марта

19:00 мск. Казахстан – Венгрия

22:00 мск. Россия – Сербия

20 марта

19:30 мск. Сербия – Венгрия

22:30 мск. Россия – Казахстан

21 марта

19:30 мск. Сербия – Казахстан

22:30 мск. Венгрия – Россия