Прямой эфир
Мир
В Сирии сообщили о ракетных атаках израильских ВВС
Мир
В Калифорнии прогремел мощный взрыв
Происшествия
Несколько землетрясений произошло у берегов Камчатки
Мир
США анонсировали санкции против РФ за «попытки повлиять на выборы»
Интернет
Хинштейн предложил создать российский аналог YouTube
Мир
Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе
Экономика
Минэнерго рассказало о мерах по сдерживанию цен на бензин
Мир
Минюст США и ФБР не нашли свидетельств влияния других стран на выборы
Спорт
Матыцин выразил соболезнования родным хоккеиста Файзутдинова

Налоговые органы получили доступ к банковской тайне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в среду, 17 марта, вступают в силу нововведения, которые разрешают доступ налоговых органов к банковской тайне.

Открой личное: ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Активность службы связана с обработкой объема данных от заграничных фискальных органов

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в феврале. Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса предоставлять налоговым органам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и договоров на открытие счета.

Кроме того, необходимо предоставлять карточки с образцами подписей и оттиска печатей.

В Федеральной налоговой службе заявили, что доступ налоговых органов к банковской тайне необходим для предотвращения ухода гражданами от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков.

При этом в ФНС напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках представляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, такие меры необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021