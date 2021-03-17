Налоговые органы получили доступ к банковской тайне

В России в среду, 17 марта, вступают в силу нововведения, которые разрешают доступ налоговых органов к банковской тайне.

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в феврале. Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса предоставлять налоговым органам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и договоров на открытие счета.

Кроме того, необходимо предоставлять карточки с образцами подписей и оттиска печатей.

В Федеральной налоговой службе заявили, что доступ налоговых органов к банковской тайне необходим для предотвращения ухода гражданами от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков.

При этом в ФНС напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках представляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, такие меры необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов.