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В ФНС объяснили цель получения расширенного доступа к банковской тайне

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Доступ налоговых органов России к банковской тайне необходим для предотвращения ухода некоторыми гражданами от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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«Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», — указали в пресс-службе ведомства.

Обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами-участниками международного соглашения, в том числе и Россией, ведется уже несколько лет, опираясь на международные стандарты и автоматический обмен сведениями о счетах, отметили в ФНС.

Более того, указывается, что налоговые органы РФ на данный момент могут получить необходимую информацию, направив запросы в кредитные организации.

В ведомстве подчеркнули, что расширенный доступ не предусматривает получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах граждан. Такие сведения служба может получить исключительно при согласии руководителя вышестоящего налогового органа или же руководителя ФНС России. Налоговики также могут потребовать от гражданина предоставить соответствующие данные.

При этом в ФНС напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках представляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа согласно со ст. 102 Налогового кодекса РФ.

О том, что налоговая с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне, стало известно ранее в этот же день.

Отмечалось, что в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, а также копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета.

Кредитные организации в электронной форме или на бумажном носителе будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях клиента. Отмечается, что к данному списку также относится информация об отдельных операциях за указанный отрезок времени.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, такие меры необходимы для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов.

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