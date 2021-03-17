Пошли на понижение: СП выявила минимальный за пять лет объем нарушений

Счетная палата в 2020-м выявила нарушения в бюджетной сфере на сумму 355 млрд рублей, говорится в ее годовом отчете. Это минимальный показатель за последние пять лет, по сравнению с 2019-м он сократился более чем вдвое. В 2020 году традиционно наибольшая доля нарушений в бюджетной сфере пришлась на область закупок ведомств и госкомпаний. Здесь сумма составила почти треть от общей, или 109 млрд рублей. В СП, впрочем, отметили, что объем выявленных отклонений мог бы быть значительно больше — в прошлом году из-за пандемии значительную часть выездных проверок пришлось отложить. Эксперты объясняют положительные тенденции в том числе тем, что больше госрасходов в прошлом году было направлено на соцсферу, где контроль гораздо серьезнее.

Хорошая динамика

В 2020 году Счетная палата выявила 3698 нарушений на общую сумму 355,5 млрд рублей, следует из отчета ведомства. Показатель, по сравнению с 2019-м, сократился более чем вдвое. Тогда СП обнаружила нарушения на 885 млрд рублей при 4443 случаях.

Уровень нарушений в прошлом году был минимальным за последние пять лет. За этот период показатель в целом снижался. В 2016–2018 годах аудиторы обнаружили отклонения от законодательства в бюджетной сфере на сумму 0,8, 1,9 и 1 трлн рублей.

На просьбу «Известий» уточнить, с чем связано резкое снижение объема нарушений, в Счетной палате заявили, что это обусловлено значительным (более чем на треть) сокращением количества проверок на фоне пандемии. При этом именно на выездных контрольных мероприятиях фиксируется основная масса отклонений, отметили в СП.

Несмотря на то что число выездных проверок Счетной палаты снизилось, объем средств, возвращенных в отчетном году в бюджет, значительно вырос. Так, в 2020-м было получено 16,4 млрд рублей против 4,5 млрд в 2019-м, 148 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 23 из них уволены.

Традиционно наибольшая доля нарушений пришлась на закупки ведомств и госкомпаний (по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Их сумма составила 108,7 млрд рублей. 90% из этого объема связано с определением цены заключаемых контрактов и конкурентностью закупочных процедур.

Впрочем, по сравнению с 2019 годом размер выявленных нарушений в области госзакупок сократился более чем вдвое — тогда он составил 236,6 млрд.

Основные проблемы контрактной системы заключаются в недостаточной прозрачности ценообразования и слабом понимании регуляторами интересов участников, сообщила СП.

По данным Федерального казначейства, общая стоимость заключенных контрактов выросла на 7,4% по сравнению с 2019 годом. Ранее СП сообщала о том, что потенциал контрактной системы пока не раскрыт в полном объеме. Мониторинг по итогам 2019-го показал, что за предшествующие шесть лет удельный вес госзакупок в среднем составлял 31% ВВП.

Другой значимый блок нарушений выявлен при формировании и исполнении бюджета. Счетная палата обнаружила 1,5 тыс. фактов отклонения от законодательства на общую сумму 70,6 млрд рублей. 52 млрд из них пришлись на нарушения непосредственно при исполнении бюджета, отмечают аудиторы.

Смена фокуса

На значительное сокращение объема нарушений в 2020 году в том числе повлияла и смена фокуса государственных расходов, например приоритетными стали поддержка семей и бизнеса, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Причем финансирование этих затрат осуществлялось исправно и по жестким нормативам, добавил он. Впрочем, нельзя сказать, что снижение суммы нарушений — исключительно положительное явление. Ввиду пандемии произошло сокращение стимулирования ряда отраслей, например цифровой экономики, то есть просто денег выделялось меньше, резюмировал Олег Буклемишев.

Система госзакупок стала более поднадзорной и гибкой, в том числе благодаря комплексу финансового контроля, работе правоохранителей и внутреннему аудиту, отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В этой связи многие ведомства боятся тратить деньги нецелевым образом. Впрочем, снижение размера правонарушений в сфере госзакупок может быть обусловлено и тем, что проверяющие еще не до конца разобрались с экстренным заключением контрактов во время пандемии, добавил Кирилл Кабанов. Чтобы улучшить ситуацию, риски потерь следует считать на входе — СП должна оценивать задачи и ожидаемые результаты в сфере госзакупок еще до момента заключения контрактов, полагает эксперт.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что его ведомством совместно с Федеральным казначейством в 2020-м было выявлено 6 тыс. недобросовестных исполнителей по нацпроектам, заключивших контракты на 500 млрд рублей. Это почти четверть от суммы, выделенной на нацпроекты из бюджета в прошлом году.