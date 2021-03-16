Неизвестные вновь испортили памятник Гагарину в Оренбурге

В Оренбурге в очередной раз повредили памятник космонавту Юрию Гагарину. Неизвестные оторвали с постамента гранитные плиты. Одна из них с росписью Гагарина раскололась надвое.

Монумент, установленный в одноименном сквере, подвергается нападению вандалов уже во второй раз. Ранее они закрасили автограф космонавта зеленой краской.

В администрации города пообещали не оставить подобные действия безнаказанными. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают личности причастных к акту вандализма. Объем повреждений и последствия инцидента будет устанавливать городской департамент градостроительства и земельных отношений.

Ранее в мэрии анонсировали реставрацию памятника Гагарину. Планировалось отремонтировать бетонное основание монумента, металлический каркас, заменить гранитные ступени. Кроме того, специалисты должны обновить и улучшить систему ночной подсветки композиции. Все работы должны провести в этом году. Их стоимость составит 7,7 млн рублей, пишет 56orb.ru.