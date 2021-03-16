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Новый Капитан Америка станет геем

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Издательство Marvel скоро запустит новую мини-серию комиксов, в которой супергерой Капитан Америка будет открытым геем. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, портал Hypebeast.

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По задумке авторов комикса, предыдущие обладатели звездно-полосатого щита — Стив Роджерс, Баки Барнс, Джон Уокер и Сэм Уилсон — встретят нового супергероя — Аарона Фишера, он будет «Капитаном Америки железных дорог».

Автор нового Капитана Америки Яна Базалдуа поблагодарил редакторов комиксов за то, что они попросили создать Аарона.

«Мне очень понравилось его создание, и как трансгендер я счастлив, что могу представить открытого гея, который восхищается Капитаном Америкой и борется со злом, чтобы помочь тем, кто почти невидим для общества», — добавил он.

Как полагает Базалдуа, его герой помогает людям, которые сталкиваются с ежедневными проблемами. Он выразил надежду, что аудитории понравится его работа.

Комиксы начнут выходить со 2 июня.

В феврале сообщалось, что звезда Голливуда Киану Ривз может исполнить роль русского суперзлодея Крейвена-Охотника в новом фильме по комиксам Marvel. В киновселенной комиксов Marvel персонаж еще не появлялся.

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