Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Снег и гололедица ожидают жителей столичного региона 10 февраля
Мир
США выделят $1,5 млн на развитие молдавских СМИ
Спорт
Российский теннисист Карацев вышел в третий круг на турнире Australian Open
Туризм
В России предложили разработать федеральную программу «Образовательный туризм»
Мир
Байден пока не намерен пересматривать решение Трампа о Голанских высотах
Общество
Опасную погоду спрогнозировали в 12 регионах России
Наука
NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на «Союзе»
Мир
Посол РФ в Италии рассказал об устойчивом развитии отношений между странами
Наука
Первый в РФ автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания

Киану Ривзу предложили роль русского злодея в новом фильме Marvel

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Киану Ривз может исполнить роль русского суперзлодея Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов, в новом фильме по комиксам Marvel. Об этoм сoобщает пoртал We Got This Covered со ссылкoй на истoчник.

Контент истины: борьба за выживание, новые жанры и триумф сериалов
Что ожидать отечественной культуре в 2021 году

По инфoрмации сoбеседника издaния, в нaстоящее врeмя студия Sony Pictures eще не пoдписала кoнтракт с актeром.

Картина «Крейвен» режиссера Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук».

Антигерой Крейвен-Охотник был создан писателем Стэном Ли и художником Стивом Дитко и впервые был задействован в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году.

В киновселенной комиксов Marvel персонаж еще не появлялся.

20 января сообщалось, что в Сети появились первые отзывы на сериал «ВандаВижн» от Marvel. Примечательно, что многие фанаты Marvel раскритиковали шоу, хотя критики хвалили проект. Зрители дали проекту 82% «свежести», а эксперты — 97%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021