СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего игрока «Динамо»города Санкт-Петербурга Молодежной хоккейной лиги (МХК) Тимура Файзутдинова. Информация опубликована во вторник, 16 марта, на сайте Следственного комитета (СК) по Ярославской области.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Хоккеист получил травму 12 марта во время матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Спортсмена доставили в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме.

В течение трех дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Несмотря на усилия профессионалов, спасти хоккеиста не удалось. Он умер 16 марта.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.