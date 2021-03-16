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СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего игрока «Динамо»города Санкт-Петербурга Молодежной хоккейной лиги (МХК) Тимура Файзутдинова. Информация опубликована во вторник, 16 марта, на сайте Следственного комитета (СК) по Ярославской области.

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«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Хоккеист получил травму 12 марта во время матча 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». Как написал отец Файзутдинова в соцсетях, шайба попала хоккеисту в сонную артерию. Спортсмена доставили в одну из больниц Ярославля. Он находился в коме.

В течение трех дней врачи боролись за жизнь спортсмена. Несмотря на усилия профессионалов, спасти хоккеиста не удалось. Он умер 16 марта.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память о капитане клуба МХЛ. Лига выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

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