Поветкин готов к бою-реваншу с Диллианом Уайтом

Александр Поветкин готов к реваншу с Диллианом Уайтом. Русский Витязь находится в отличной физической форме. Британец уже испытал на себе мощь Александра Поветкина, сообщает телеканал «Известия». Точка в противостоянии боксеров еще не поставлена. Британский тяжеловес захотел реванш сразу после проигранного боя и получил согласие. Теперь Уайт обещает выйти на ринг еще злее, ведь на кону его карьера в профессиональном боксе. Поветкин и Уайт снова встретятся 27 марта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.