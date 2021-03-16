Гинцбург оценил возможность употреблять алкоголь после вакцинации

Алкоголь подавляет размножение клеток иммунной системы, поэтому употреблять его после вакцинации от COVID-19 можно лишь в разумных количествах, заявил 16 марта руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе онлайн-брифинга с пресс-центром «Sputnik Казахстан».

«Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы», — сказал эксперт.

По словам Гинцбурга, этиловый спирт оказывает ядовитое воздействие не только на нейроны, но и на все клетки организма.

В начале февраля врач-иммунолог Владимир Болибок развеял распространенный миф о том, что после прививки нельзя пить алкоголь, так как вакцина не подействует. Болибок подчеркнул, что вакцина подействует в любом случае, однако от алкоголя после вакцинации стоит воздержаться.

21 декабря 2020 года врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев заявил, что употребление спиртных напитков во время вакцинации от ковида может спровоцировать неизвестные побочные реакции. Также, по его словам, алкоголь может ослабить действие введенного препарата.

В начале декабря Гинцбург рассказал, что один бокал шампанского при вакцинации от коронавируса выпить можно, но водку употреблять не стоит.

В настоящее время в РФ проходит кампания по масштабной вакцинации. Всех желающих вакцинируют препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он был зарегистрирован 11 августа и стал первой в России и мире вакциной от этой инфекции.

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