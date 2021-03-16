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Названы чаще всего эвакуируемые в Москве премиальные автомобили

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В Москве с начала 2021 года за нарушения правил парковки было эвакуировано более 1 тыс. автомобилей премиальных брендов. Об этом 16 марта сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

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Чаще всего на штрафстоянки за парковку в неположенных местах попадали автомобили Mercedes-Benz. Всего с начала 2021 года было эвакуировано 188 таких машин. На втором месте BMW — 170 автомобилей. На третьем месте Porsche — 149 машин.

В дептрансе также отметили, что встречались и более «редкие нарушители», среди которых были автомобили Maserati, Lamborghini, Aston Martin и Tesla.

1 марта сообщалось, что в 2020 году количество людей, погибших в московских дворах после наезда автомобиля, увеличилось на 36%. За прошлый год погибло 19 человек.

Согласно статистике, до 78% случаев наезда на пешеходов произошло во дворах многоэтажных домов, а половина из всех происшествий зафиксирована в районах с застройкой средней плотности.

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