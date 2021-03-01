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Названы основные причины ДТП во дворах в Москве

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В 2020 году количество людей, погибших в московских дворах после наезда автомобиля, увеличилось на 36%. За прошлый год погибло 19 человек. Об этом 1 марта сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

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В Москве порядка 24 тыс. дворовых территорий. По словам директора Проектного бюро «УРБАН Стрит 14» Артема Герасименко, чьи слова приводит пресс-служба дептранса, за период с 2015 по 2020 год во дворах произошло около тысячи подобных происшествий с десятками жертв. Основными причинами происшествий становились или высокая скорость автомобилей, или плохая видимость.

Согласно статистике, до 78% случаев наезда на пешеходов произошло во дворах многоэтажных домов, а половина из всех происшествий зафиксирована в районах с застройкой средней плотности.

30 декабря сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). В 2020 году на МКАД произошло 670 автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

В свою очередь самой безопасной трассой в Москве по итогам 2020 года стало Рублевское шоссе. На трассе за год произошло всего семь дорожных автоаварий с пострадавшими.

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