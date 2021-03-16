Прокурор запросил 22 года для бывшего полицейского за стрельбу в метро Москвы

Гособвинитель запросил 22 года лишения свободы для бывшего сотрудника полиции Алексея Смирнова, застрелившего одного коллегу и ранившего другого при задержании за взятку в московском метро. Об этом 16 марта рассказали в Мосгорсуде.

«Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года», — заявил представитель суда.

Также гособвинитель просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу сына и вдовы погибшего по 1,5 млн рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а отцу, матери и брату — по 800 тыс. рублей.

В суде отметили, что приговор экс-полицейскому огласят 5 апреля.

11 февраля присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух коллег, но оправдали во взяточничестве. Это значит, что ему не грозит пожизненное лишение свободы.

В сентябре 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. В результате конфликта он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета — один сотрудник полиции скончался на месте, другой был ранен, третий полицейский не пострадал.