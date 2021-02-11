Расстрелявшего коллег в метро Москвы экс-полицейского признали виновным

Присяжные признали виновным, но заслуживающим снисхождения бывшего полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Смирнова признали виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Экс-полицейского оправдали по двум другим статьям по подозрению в получении взяток. Таким образом, экс-полицейский не может быть приговорен к пожизненному заключению

«Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей назначено на 17 февраля в 11 часов», — уточнили в пресс-службе суда, передает телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло вечером 18 сентября 2019 года на станции московского метро «Рязанский проспект». Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам, когда те пытались задержать его при получении денежных средств от гражданина без документов. В результате один полицейский погиб на месте, второго доставили в больницу.

Подозреваемый полицейский был оперативно задержан.

Свой поступок Алексей Смирнов объяснил тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят, писала «Газета.ру».