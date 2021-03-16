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ВОЗ обсудит проблемы с вакциной от COVID-19 AstraZeneca

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ВОЗ обсудит проблемы с препаратом AstraZeneca. Комитет по безопасности соберется 16 марта. Специалисты изучат случаи возникновения тромбоэмболии у привившихся. Вакцина не получит разрешения на применение в Венесуэле. Каракас озадачен сложностями, связанными с препаратом. В Канаде начали отказываться прививаться оксфордской вакциной. Проблемы с AstraZeneca смутили жителей Монреаля. Эмбарго на две недели ввели на применение препарата в Латвии. AstraZeneca временно запретили в Словении. Правительство будет ждать решения регулятора ЕС. Такое же решение приняли португальские власти. Когда возобновится иммунизация AstraZeneca, неизвестно. Кипр приостановил применение вакцины. Запрет на использование продлится минимум до 18 марта. Прививки препаратами Moderna и Pfizer продолжатся. Минздрав Индонезии намерен ждать рекомендаций от ВОЗ. Чиновники отметили, что срок годности той вакцины, которая поступила в страну, истекает в мае. Индонезия получила более 1 млн доз AstraZeneca. Ранее запрет ввели крупнейшие страны ЕС, передает телеканал «Известия». В Испании мораторий продлится 15 дней. Минздрав ФРГ намерен изучить побочное действие вакцины. Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее использование оксфордской вакцины будет зависеть от выводов EMA, европейского агентства лекарственных средств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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