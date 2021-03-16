Российским автомобилистам напомнили о новом штрафе с 1 июня

В России с 1 июня 2021 года должны вступить в силу новые ограничения эксплуатации автомобилей, которые в том числе предусматривают штраф за использование летних шин зимой и зимних летом. Об этом сообщает Autonews.

Так, инспекторы ГИБДД смогут оформлять нарушения подобного рода по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Штраф составит 500 рублей.

На федеральном уровне будет прописано, что автомобилистам нельзя ездить на покрышках с шипами в летние месяцы и на летних шинах зимой. В зависимости от особенностей погоды региональные власти получат возможность продлить действие запрета на шины не по сезону.

Отмечается, что штрафовать станут только за езду по асфальту на шипованных шинах.

25 января сообщалось, что эксперты «АльфаСтрахования» подсчитали, водители каких автомобилей заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 году.

Первое и второе место занимают Maybach и «ГАЗ». Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1 и 145,5% соответственно. Третье место — у автомобилей Alpina, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,3 рубля выплат, а также Hummer, за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,1 рубля на каждый рубль сданной премии.

Пятое и шестое места — за водителями Datsun и Daihatsu (110,4 и 103,4%) с показателями убыточности в 1,1 рубля и 1 рубль к сборам.