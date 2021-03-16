Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Украины опроверг наличие проблем с вакциной AstraZeneca
Общество
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Интернет
Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО
Мир
В Норвегии заявили о праве Крыма вернуться в Россию
Авто
В России выработают механизм поддержки производителей автокомпонентов
Общество
Роскачество обнаружило запрещенные красители в вишневых нектарах
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Общество
Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь
Новости компаний
В России началось серийное производство автобусов на сжиженном природном газе

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России младенческая смертность достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума
На снижение показателей повлияли появление современных перинатальных центров и невысокая рождаемость

«Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%», — отметил Мурашко.

Ранее в этом же месяце министр уже сообщал, что показатели младенческой смертности в 2020 году в России снизились до минимальных цифр за всю историю страны.

В середине января Мурашко отмечал, что показатель младенческой смертности — самый низкий за всю историю не только РФ, но и СССР. Он был достигнут, как уточнялось, благодаря риск-ориентированному подходу.

В декабре 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщала о снижении смертности от рака и младенческой смертности. В частности, по ее словам, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

Весной прошлого года в российском Минздраве указывали на то, что коэффициент младенческой смертности в стране снизился с января по март 2020 года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021