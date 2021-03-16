Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

В России младенческая смертность достигла исторического минимума, составив 4,5 промилле. Об этом сообщил во вторник, 16 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%», — отметил Мурашко.

Ранее в этом же месяце министр уже сообщал, что показатели младенческой смертности в 2020 году в России снизились до минимальных цифр за всю историю страны.

В середине января Мурашко отмечал, что показатель младенческой смертности — самый низкий за всю историю не только РФ, но и СССР. Он был достигнут, как уточнялось, благодаря риск-ориентированному подходу.

В декабре 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщала о снижении смертности от рака и младенческой смертности. В частности, по ее словам, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

Весной прошлого года в российском Минздраве указывали на то, что коэффициент младенческой смертности в стране снизился с января по март 2020 года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.