Эксперт предупредила россиян о новой схеме SMS-мошенничества

Мошенники пустили в ход новую схему, рассылая россиянам SMS с «бонусами от государства», требующими подтверждения при переходе по ссылке. Об этом предупредила во вторник, 16 марта, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, на телефон потенциальной жертвы приходит сообщение с уведомлением о поступлении на счет средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Для получения «бонусов» пользователь должен перейти по ссылке и подтвердить «легитимность» на сайте, который является мошеннической копией государственного портала.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — цитирует Лазареву «РИА Новости».

На поддельном сайте гражданину предлагают заполнить форму с личными данными и данными карт, которые, попав в руки злоумышленников, позволяют им похищать денежные средства или использовать персональные данные для обогащения.

Как отметила специалист, легенда с выплатами применялась мошенниками еще в период жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, однако первоначально для ее реализации использовались фейковые новостные телесюжеты федеральных каналов и реклама в социальных сетях.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», — указала Лазарева.

Анализ мобильных угроз в минувшем 2020 году показал значительный рост активности рекламного ПО и зловредов, которые обворовывают мобильные банки пользователей. Всего было обнаружено более 156 тыс. подобных вирусов, что на 100% больше по сравнению с 2019 годом.

Эксперт напомнила, что любая адресная помощь и поддержка оказывается исключительно по запросу гражданина.