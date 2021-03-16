Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Украины опроверг наличие проблем с вакциной AstraZeneca
Общество
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Интернет
Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО
Мир
В Норвегии заявили о праве Крыма вернуться в Россию
Авто
В России выработают механизм поддержки производителей автокомпонентов
Общество
Роскачество обнаружило запрещенные красители в вишневых нектарах
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Общество
Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь
Новости компаний
В России началось серийное производство автобусов на сжиженном природном газе

Эксперт предупредила россиян о новой схеме SMS-мошенничества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенники пустили в ход новую схему, рассылая россиянам SMS с «бонусами от государства», требующими подтверждения при переходе по ссылке. Об этом предупредила во вторник, 16 марта, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Разочарование вместо работы: мошенники скрываются на сайтах с вакансиями
Злоумышленники просят деньги за контакты работодателей

По ее словам, на телефон потенциальной жертвы приходит сообщение с уведомлением о поступлении на счет средств, являющихся «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. Для получения «бонусов» пользователь должен перейти по ссылке и подтвердить «легитимность» на сайте, который является мошеннической копией государственного портала.

«За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — цитирует Лазареву «РИА Новости».

На поддельном сайте гражданину предлагают заполнить форму с личными данными и данными карт, которые, попав в руки злоумышленников, позволяют им похищать денежные средства или использовать персональные данные для обогащения.

Как отметила специалист, легенда с выплатами применялась мошенниками еще в период жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, однако первоначально для ее реализации использовались фейковые новостные телесюжеты федеральных каналов и реклама в социальных сетях.

«Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться», — указала Лазарева.

Анализ мобильных угроз в минувшем 2020 году показал значительный рост активности рекламного ПО и зловредов, которые обворовывают мобильные банки пользователей. Всего было обнаружено более 156 тыс. подобных вирусов, что на 100% больше по сравнению с 2019 годом.

Эксперт напомнила, что любая адресная помощь и поддержка оказывается исключительно по запросу гражданина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021