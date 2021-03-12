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В Роскачестве рассказали о росте числа троянов в мобильных банках

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Анализ мобильных угроз в минувшем 2020 году показал колоссальный рост активности рекламного ПО и зловредов, которые обворовывают мобильные банки пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, с которым ознакомились «Известия» в пятницу, 12 марта.

Речь идет о банковских троянах, так называемых банкерах, нацеленных на хищение средств через мобильный банк пользователей. Всего в 2020 году было обнаружено более 156 тыс. подобных вирусов, что на 100% больше по сравнению с 2019 годом.

Рекламные вирусы-adware показали еще больший прирост, однако наиболее серьезную опасность для пользователей представляют как раз банковские трояны.

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В Роскачестве отметили, что в абсолютном большинстве случаев жертвами банковских троянов становятся обладатели смартфонов на ОС Android: топ-4 самых распространенных вредоносов в 2020 году — банкеры GINP, Cebruser, Ghimob и Cookiethief.

Чаще всего пользователи сами загружают подобные трояны, так как принимают их за полезные приложения. Кроме того, вирус может попасть на смартфон через фишинговые СМС, сообщения в мессенджерах с вредоносной ссылкой или письма в почте, которые содержат некое вложение.

Чтобы избежать кражи денег из мобильного банка с помощью данных вирусов, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали не скачивать файлы из неизвестных источников, в том числе по ссылкам в мессенджерах, не устанавливать приложения из неофициальных магазинов, а также не устанавливать никакие приложения по просьбе неизвестных людей по телефону. При этом кем представляется звонящий, неважно.

Также пользователей призвали обращать внимание на разрешения, которые запрашивает устанавливаемое приложение, особенно о показе поверх всех окон и праве доступа к СМС.

Кроме того, рекомендуется не использовать общественный Wi-Fi для входа в мобильный банк и оплаты покупок. Лучше воспользоваться мобильным интернетом от оператора либо платным VPN-сервисом, который зашифрует данные.

Среди других советов: не сообщать никому коды из СМС, пользоваться приложением мобильного банка, а не мобильной или десктопной версией, так как в сети много фишинговых страниц, а также установить на телефоне антивирус.

9 марта эксперты в сфере информационной безопасности рассказали, что мошенники находят уязвимости в программном обеспечении кредитных организаций и через них проникают в мобильные приложения банков клиентов. Отмечается, что мошенники пользуются таким методом нечасто, так как получать средства россиян им проще с помощью социальной инженерии.

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