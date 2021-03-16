Эксперт спрогнозировал изменения в гардеробе москвичей

Вскоре изменение климата избавит москвичей от необходимости покупать демисезонную одежду, предназначенную для околонулевых температур. Такой прогноз дал 16 марта руководитель форсайт-группы рынка WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

Он напомнил, что прошлое лето стало для Европы самым жарким в истории, что привело к преобладанию маек, шорт и сандалий в гардеробе жителей европейских стран.

«Как потепление скажется на москвичах? В первую очередь стоит ожидать снижения продаж демисезонной одежды. Из-за резких изменений погоды столичные сугробы достаточно быстро сменяются сухим асфальтом, и время носки курток и пальто, предназначенных для околонулевых температур, сокращается до одной-двух недель», — цитирует Баженова «РИА Новости».

Он также предсказал рост актуальности одежды-трансформера, к примеру, курток с отстегиваемыми подкладками и капюшоном и кофт со снимаемым начесом.

По мнению эксперта, функциональность одежды в настоящий момент становится стратегическим трендом и способность предметов гардероба адаптироваться под разную погоду определяется не только климатическими изменениями, но и развитием технологий.

Другим трендом Баженов назвал шеринговую экономика, в соответствии с которой одежда должна служить дольше, подлежать ремонту, а отходы производства — служить сырьем для другого производственного процесса.

9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. Результаты их исследований были опубликованы 8 марта на сайте Phys.org. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.