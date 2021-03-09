Ученые предрекли России катастрофически долгое лето

Китайские ученые предрекают России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. Результаты их исследований опубликованы 8 марта на сайте Phys.org.

По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — отмечают они.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», — сказал один из авторов исследования, Юпинь Гуан.

В качестве примера приводится смена маршрутов и сроков миграции птиц, а также непривычный период начала цветения растений. По словам исследователей, подобные изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.

Авторы статьи предупреждают, что смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары — переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.

Как заявил китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования, этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным и катастрофическим погодным явлениям. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.

В июле 2018 года заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова заявила, что если не бороться с климатическими изменениями, то к концу века средняя температура на планете повысится на восемь градусов и многие территории затопит. Она отметила, что в случае потепления в России начнет таять вечная мерзлота, которая составляет более 60% территории страны.