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Ученые предрекли России катастрофически долгое лето

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Китайские ученые предрекают России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. Результаты их исследований опубликованы 8 марта на сайте Phys.org.

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По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — отмечают они.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», — сказал один из авторов исследования, Юпинь Гуан.

В качестве примера приводится смена маршрутов и сроков миграции птиц, а также непривычный период начала цветения растений. По словам исследователей, подобные изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах.

Авторы статьи предупреждают, что смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары — переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север.

Как заявил китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования, этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным и катастрофическим погодным явлениям. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.

В июле 2018 года заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова заявила, что если не бороться с климатическими изменениями, то к концу века средняя температура на планете повысится на восемь градусов и многие территории затопит. Она отметила, что в случае потепления в России начнет таять вечная мерзлота, которая составляет более 60% территории страны.

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