Байден выдвинул Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 марта на сайте Белого дома.

Дженкинс возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам», а в администрации президента Барака Обамы она занимала должность координатора программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности.

О намерении выдвинуть кандидатуру Дженкинс на эту должность сообщалось 16 января.

В тот же день стало известно о выдвижении Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Об официальном выдвижении ее кандидатуры стало известно 13 февраля.