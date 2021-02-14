Байден официально выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США

Президент США Джо Байден в субботу, 13 февраля, официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам, сообщил Белый дом.

Теперь ее кандидатуру должен утвердить сенат конгресса США.

О выдвижении Нуланд на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства по политическим вопросам стало известно 16 января.

Нуланд отработала в Госдепартаменте более 30 лет и, в частности, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе. Работала в Китае, России и Монголии.