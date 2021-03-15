Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами

В Ираке военная база, где размещены войска Соединенных Штатов, подверглась ракетному обстрелу. Об этом 15 марта сообщает телеканал «Ас-Сумария».

Отмечается, что на территорию авиабазы Баляд в провинции Салах-эд-Дин упали минимум пять ракет типа «Катюша». В результате атаки никто из людей не пострадал.

Ранее, 8 марта, министр обороны США Лойд Остин заявил о готовности вооруженных сил страны нанести ответный удар после обстрела военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными в Ираке.

3 марта сообщалось, что военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар, подверглась ракетному обстрелу. Базу используют силы международной коалиции во главе с США. Недалеко от места базирования военных упали 10 ракет.

В Пентагоне подтвердили факт нападения на базу и сообщили, что среди военнослужащих США никто не пострадал.