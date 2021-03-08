США заявили о готовности ответить ударом после атаки на базу в Ираке

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности вооруженных сил страны нанести ответный удар после обстрела военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой американскими военными в Ираке, пишет ABC.

На вопрос ведущей о том, выяснило ли американское ведомство, кто стоит за атакой на базе, Остин заявил, что власти хотят убедиться в точности полученных данных.

«Тем, кто осуществил эту атаку, следует ожидать, что мы примем необходимые меры для того, чтобы защитить себя», — заявил он.

Также глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что США нанесут удар, если посчитают, что это необходимо.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар, подверглась ракетному обстрелу.

Базу используют силы международной коалиции во главе с США. По данным телеканала Al Jazeera, недалеко от места базирования военных упали 10 ракет.

В Пентагоне подтвердили факт нападения на базу и сообщили, что среди военнослужащих США никто не пострадал.