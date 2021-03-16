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Спросные неприятности: февральские повседневные расходы россиян поставили рекорд

Траты увеличились на 4,5%, но с поправкой на инфляцию снизились на 1,3%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Спросные неприятности: февральские повседневные расходы россиян поставили рекорд
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2021-03-15 21:35:09
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В феврале траты россиян оказались максимально высокими для этого месяца с 2012 года. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир». Номинальные расходы граждан на товары повседневного спроса в годовом выражении выросли на 4,5%, однако в реальном выражении (очищенные от инфляции) траты сократились на 1,3%. То есть никакого оживления на потребительском рынке не произошло, а драйвером увеличения расходов стала инфляция, пояснили в холдинге. То есть россияне платят за еду и самое необходимое больше, чем год назад, а покупают меньше.

Покупаем меньше — платим больше

«Ромир» подготовил индекс покупательской активности (ИПА) за февраль. Показатель отражает изменения в тратах россиян на продовольствие и повседневные товары, а на эти цели порядка 50% граждан направляет половину своего бюджета. В феврале ИПА достиг рекорда для этого месяца — 186% (100% — медианное значение 2012-го, когда начали рассчитывать индекс). Увеличение номинальных расходов в годовом выражении составило 4,5%. При этом по сравнению со средним показателем за последние 12 месяцев траты выросли на 1%.

Справка «Известий»

Индекс потребительской активности (ИПА) демонстрирует динамику потребления домохозяйствами товаров FMCG, или товаров повседневного спроса. Он рассчитывается на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Базой являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Показатель рассчитывают ежемесячно с 2012 года на основе данных о потреблении домохозяйств, проживающих в российских городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

расходыОднако реальные (то есть очищенные от инфляции) расходы в феврале 2021-го по отношению к аналогичному периоду 2020-го упали на 1,3%. Если сравнивать со средним показателем за 12 месяцев, то снижение составило 2,3%. Разнонаправленность динамики номинальных и реальных расходов считается нетипичной ситуацией: как правило, они выступают в унисон.

Спросные неприятности
рубли
Фото: Depositphotos

— Увеличение трат обусловлено инфляцией, — пояснила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

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То есть потребительский спрос не увеличивается, рынок находится на том же уровне, просто покупатели платят больше, при этом покупая меньше, добавили в холдинге. Фактически это свидетельствует о снижении реальной покупательской активности.

Не разгуляешься

Высокие номинальные значения роста расходов, как и любой другой показатель, стоит рассматривать только с коррекцией на инфляцию, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

— В этом ключе крайне важна политика ЦБ по снижению инфляции и инфляционных ожиданий, — отметил он.

Эксперт напомнил, что годовая инфляция в феврале приблизилась к отметке в 5,7%.

В основе текущего всплеска лежит эффект базы 2020 года, перенос девальвации рубля на стоимость товаров, а также общая мировая тенденция к подорожанию продовольствия и сырья, — пояснил Андрей Русецкий.

Спросные неприятности
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»
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Как говорила в интервью «Известиям» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, «пока инфляция остается выше целевого ориентира, но потом начнет снижаться, в том числе и из-за эффекта базы».

Но не только рост цен повлиял на снижение реальных расходов россиян на товары повседневного спроса, подчеркнул ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин. Он обратил внимание на то, что к такому эффекту приводит и падение реальных располагаемых доходов. С ним согласен и директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики школы «Сколково–РЭШ» Олег Шибанов. Свою роль сыграла и пандемия, которая усилила проблемы с реальными доходами россиян, добавил эксперт. По данным Росстата, в 2019 году этот показатель вырос на 1%, а в 2020-м упал на 3,5%.

Действительно, на изменение трат повлияло благосостояние граждан, показало исследование «Ромира». У людей с низкими доходами динамика номинальных расходов оказалась нулевой. Состоятельные россияне отметились ростом трат на 3,7% по сравнению с февралем 2020 года. Больше всех отличились россияне, относящиеся к среднедоходной группе: они увеличили расходы на 6,4% по сравнению с февралем 2020 года.

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Регионы стартовали с базы

Наибольший рост номинальных расходов в феврале 2021-го по сравнению с тем же периодом 2020-го был зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (20,5%). Жители Санкт-Петербурга и вовсе увеличили траты на 32%. Это связано с эффектом низкой базы, пояснили «Известиям» в холдинге «Ромир». Проще говоря, петербуржцы наверстывали сокращение трат ранее.

Расходы москвичей, как правило, более стабильны, чем у жителей других городов, отмечено в исследовании. Сезонные факторы в столице имеют наименьшее значение. Поэтому в феврале в годовом выражении москвичи нарастили номинальные траты всего на 0,5%. В Приволжском федеральном округе жители и вовсе сократили даже номинальные расходы на 1,1%.

Спросные неприятности
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В наибольшей степени — на 12% — увеличились за год траты в городах с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Опять же свою роль сыграл эффект базы. А в городах-миллионниках, наоборот, темпы роста против 2020-го отрицательные — минус 0,5%.

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