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Путин утвердил состав Совета по науке и образованию

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Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, следует из указа, опубликованного 15 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

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«B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию, состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию», — говорится в документе.

Согласно указу, совет возглавил сам президент. Председателем совета назначен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Помощник президента Андрей Фурсенко занял должность секретаря совета.

В состав совета вошли помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и др.

Также в составе совета значатся президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, генеральный директор ФБУЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, директор ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования», академик РАО Юрий Зинченко и другие ученые.

15 марта Владимир Путин также подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции Совета по науке при главе государства.

В документе говорится, что совет по науке и образованию будет определять стратегические цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, а также принимать решения о разработке и реализации российским правительством важнейших инновационных проектов государственного значения.

В декабре 2020 года президент предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий, поручив правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

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