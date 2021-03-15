Банки спрогнозировали сохранение ключевой ставки в марте

В пятницу, 19 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, следует из консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие 14 аналитиков из крупнейших российских банков. Однако, по их ожиданиям, регулятор даст четкий сигнал о повышении показателя на следующем заседании совета директоров в апреле.

По прогнозам ВТБ, на конец 2021 года уровень ключевой ставки достигнет 4,75%. В Совкомбанке ожидают, что регулятор увеличит показатель в три подхода по 0,25 п.п. до нижнего диапазона нейтральности — 5%.

«На решение ЦБ и его дальнейшие сигналы влияет инфляция. По итогам февраля ее уровень в годовом выражении вырос до 5,7% при целевом показателе в 4%. Основная причина заключается в восстановлении платежеспособности населения и реализации эффекта отложенного спроса на цены. Кроме того, оказывает свое влияние статистический эффект низкой базы, так как в начале прошлого года уровень инфляции был невысоким», — пояснил «Известиям» аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Цикл снижения ключевой ставки начался в середине 2019 года, когда её величина находилась на уровне 7,75%. В год пандемии коронавируса ЦБ сократил показатель до рекордно низкого уровня — 4,25%. Такая политика стимулирует бизнес вкладывать деньги в восстановление экономики.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Последнее сохранение: банки готовы прощаться с ключевой на уровне 4,25%