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EK запустила юридическую процедуру за невыполнение соглашения по Brexit

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Европейская комиссия (ЕК) запустила юридическую процедуру в отношении Великобритании за невыполнение соглашения по Brexit. Об этом говорится в сообщении ЕК, опубликованном в понедельник, 15 марта.

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«Еврокомиссия направила сегодня письмо с официальным уведомлением Соединенному Королевству за нарушение основных положений протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй раз за шесть месяцев, когда правительство Великобритании нарушает международное право. Лондону предоставили один месяц на то, чтобы представить свои замечания в письме с официальным уведомлением.

Ранее, 26 декабря прошлого года, Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения по Brexit, документ состоит из 1246 страниц. Соглашение включает три раздела о свободной торговле, безопасности граждан, вопросах управления.

Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 декабря сообщила, что Евросоюз и Великобритания спустя месяцы непростых переговоров достигли договоренности о будущем партнерстве после Brexit.

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