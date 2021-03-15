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Литва не объяснила Киркорову причину запрета на въезд в страну

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Миграционная служба Литвы не сообщила о причинах отказа на въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом 15 марта сообщил адвокат артиста Александр Добровинский, который подал запрос в ведомство.

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Из ответа миграционный службы Литвы также стало известно, что ведомство не уведомило Киркорова о запрете на въезд, так как не располагает данными о его месте жительства.

«Иностранец не был уведомлен об этом решении, так как миграционная служба не имеет его домашнего адреса», — цитирует «РИА Новости» ответ миграционной службы, предоставленный Добровинским.

17 февраля Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву в течение пяти лет.

Причиной запрета на въезд в Литву указывалось то, что певец во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. Она отметила, что причины, по которым Вильнюс внес Киркорова в черный список, откровенно глупы.

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