Эксперт прокомментировал начало тестирования беспилотных авто в РФ

Утверждение плана Минтранса России и одновременная возможность запуска «цифровых песочниц» создают реальные условия для первого в России использования беспилотных автомобилей без инженера-испытателя в салоне. Об этом рассказал «Известиям» главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрей Ионин в понедельник, 15 марта.

По его словам, с начала разработки законопроекта о «цифровых песочницах» ассоциация ЦТЛ и отраслевые компании поддерживали этот проект, потому что одним из ключевых барьеров внедрения новых технологий было как раз «исторически сложившаяся жесткое регулирование в части ответственности и безопасности». Не случайно одной из основных отраслей для «песочниц» была определена сфера транспорта, отметил он.

«Теперь, когда закон вступил в силу, и идет дальнейшая работа по его реализации, – мы видим два основных направления для проектов в сфере транспорта», — сказал Ионин.

Первое связано с отработкой новых технологий (авиадронов, беспилотных грузовиков) там, где риски для безопасности минимальны, например, на Крайнем Севере. Такими проектами сейчас активно занимается «КамАЗ» и ГАЗ с «Газпром нефтью». Использование беспилотных технологий экономически эффективно именно в условиях Арктики.

Второе и наиболее сложное направление связано с реализацией утвержденного плана Минтранса и с использованием новых транспортных решений в местах максимального скопления потребителей. Например, в таких местах, как Москва, коммерческое использование беспилотных автомобилей, в том числе в качестве такси, в том числе без присутствия инженера-испытателя в салоне.

По словам Ионина, на взгляд ассоциации ЦТЛ нужно «быть крайне осторожным» с учетом высоких рисков для граждан, которые становятся невольными участниками этих «цифровых песочниц».

«При разработке закона и сейчас мы отмечаем, что приоритетным является не отработка инновационных технических решений, а одновременная разработка с этим новых норм регулирования при активном участии самих создателей технологий, а также масштабирование результатов на всю территорию страны», — заключил он.

Ранее в понедельник в Минтрансе сообщили, что в правительстве России утвердили план мероприятий по тестированию и постепенному вводу в эксплуатацию беспилотных транспортных средств. Поручение о разработке комплекса мер дал российский президент Владимир Путин.

В рамках мероприятий в отдельных регионах страны планируется ввести опытную коммерческую эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС).

При подготовке документов учтут позиции разных ведомств, также мероприятия согласуют с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» и другими.

В конце января «Известия» писали, что к 2025 году пилотные испытания летающих беспилотных такси пройдут в трех российских регионах. Эксперты рассказали, что аэротакси начнут испытывать на территории «Лужников» с 25 января.

Машину будет представлять собой пассажирский дрон, который способен поднять в воздух одновременно двух людей (общий вес до 300 кг) и взлететь с неподготовленной площадки, например, с автомобильной парковки. Транспортным средством управляет цифровая система.