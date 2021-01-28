Бразды управления: автомобили без пилота могут выйти на дороги в этом году

Уже в этом году на дорогах общего пользования могут начать тестировать беспилотные автомобили без инженеров в кабине. Для этого нужно принять законопроект-спутник к вступающему в силу 28 января закону о регуляторных песочницах. Документ предполагает снятие законодательных ограничений для тестирования технологии. По данным источников «Известий», этот законопроект должны внести в Госдуму в ближайший месяц. Массово беспилотные автомобили без инженеров в кабине могут появиться на дорогах общего пользования в ближайшие три-четыре года, говорят в «Яндексе».

Исключения из правил

28 января 2021 года вступил в силу закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (ЭПР). Он предполагает снятие ограничительных норм для тестирования технологий.

К ЭПР относятся семь проектов, в том числе коммерческое использование беспилотного наземного транспорта , уточнили в Минэкономразвития (разработчик закона). Также это телемедицина, дистанционное заключение договоров с использованием биометрии, грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем, поддержка врачебных решений с использованием искусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных и исследования повседневной клинической практики при применении лекарственных средств у пациентов.

Закон об ЭПР дает возможность предложить и апробировать подходы к регулированию новых технологий, услуг и сценариев применения этих технологий, отметил генеральный директор ассоциации AeroNext и член рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Глеб Бабинцев.

Бразды управления Фото: ТАСС/Алексей Насыров

— Не меняя общее федеральное законодательство, мы получаем возможность локально отработать сразу несколько подходов, и через три года (на такой максимальный срок может быть установлен ЭПР) по результатам анализа результатов преобразовать экспериментальное регулирование в общее, — пояснил Глеб Бабинцев.

Сейчас в силу вступает правовой режим, который позволяет проводить эксперименты без долгих бюрократических процедур, объяснил пресс-секретарь НТИ AutoNet Ярослав Федосеев. Раньше для начала испытаний разработчикам требовалось постановление правительства, теперь оно не нужно, поэтому компании смогут ускорить разработку продуктов.

Отрасль ждет закон-спутник, который должен появиться в развитие закона об ЭПР , сказал Глеб Бабинцев. 24 декабря прошлого года законопроект-спутник одобрили на заседании правительства, документ готовят к внесению в Госдуму, уточнили в Минэке. По данным двух источников «Известий» в отрасли, это произойдет в ближайший месяц. В соответствии с поручением президента от 31 декабря 2020 года законопроект-спутник должен быть принят до 1 мая 2021 года, указали в АНО «Цифровая экономика».

В беспилотном движении

Президент по итогам встречи с российскими инвесторами 11 марта 2020 года поручил разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтранса. Ведомство сейчас готовит соответствующий комплекс мероприятий, сказали там.

Бразды управления Беспилотный автомобиль StarLine Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Автономные технологии уже готовы к запуску, считают эксперты. Беспилотным автомобилям не нужна другая дорожная инфраструктура, кроме той, что уже есть, сказал руководитель лаборатории автономных транспортных систем Центра компетенций НТИ на базе Университета Иннополис Салимжан Гафуров. Технологии развиваются, прогресс очевиден, но беспилотники выйдут на дорогу без инженеров, когда это будет разрешено , указал он. По его мнению, с высокой долей вероятности уже в этом году такие выезды произойдут.

Нормативно-правовые акты могут вступить в силу в ближайшие несколько месяцев, и технология будет готова к началу испытаний уже без человека на месте водителя , ожидает руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов. Сегодня уже проведено большинство экспериментов и тестирований высокоавтоматизированных транспортных средств, которые пока можно проводить только при присутствии оператора за рулем, сказал он.

Территории, где будут действовать экспериментально-правовые режимы, определят в рамках процедуры согласования программы ЭПР в правительстве, отметили в «Яндексе». Сейчас беспилотники компании можно встретить на дорогах Москвы (в том числе на территории «Сколково») и Иннополиса (Татарстан). Но в салоне машины «Яндекса», перемещающейся по дорогам общего пользования, сегодня всегда находится страхующий водитель, напомнили в компании. Текущий уровень развития технологии позволяет начинать использование беспилотников в полностью автономном режиме (без человека в салоне) в условиях небольшого города, сказали в корпорации.

— По нашим расчетам, на решение самой сложной задачи — безопасного и эффективного движения в центре большого города в час пик — может потребоваться еще три-четыре года разработки, — указали в пресс-службе «Яндекса».

Бразды управления Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В случае ДТП по вине беспилотника без человека в салоне ответственность будет нести разработчик конкретного транспортного средства, отметил Ярослав Федосеев. В крупных городах инфраструктура для перемещения таких машин по городу уже готова. Единственный барьер — законодательство, которое не допускает поездки автомобилей без водителя. Но в ближайшие несколько лет в правовой системе произойдут фундаментальные изменения, ожидают в AutoNet.