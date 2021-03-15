Эксперт дал прогноз ситуации на валютном рынке

Нынешняя ситуация с курсом доллара и евро — это длительные колебания, которые происходят с конца зимы — начала весны. Об этом 15 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Это связано как раз с окончанием первого квартала, сдачей соответствующей отчетности, соответствующих выплат, особенно крупных налогоплательщиков, налоговых платежей. Это в общем-то зачастую приводит к таким вот определенным колебаниям на валютном рынке»,— приводит его слова RT.

Твердохлеб отметил, что есть и общие тенденции, например ослабление или усиление санкционных действий. В совокупности, заявил эксперт, это приводит к таким локальным колебаниям курса.

«Что касается сегодняшней ситуации, я не думаю, что здесь мы можем наблюдать какой-то устойчивый тренд... Каких-то серьезных колебаний, каких-то серьезных процессов, которые могут привести к каким-то радикальным изменениям, я не вижу», — добавил эксперт.

Он считает, что в 2021 году будет наблюдаться «достаточно стабильный» общий тренд.

Ранее в этот же день сообщалось, что курсы доллара и евро в понедельник снижаются на Московской бирже. Стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей впервые с 17 декабря.

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов 13 марта предсказал, что рубль продолжает укреплять позиции, а доллар ждет серьезный обвал.

Согласно его прогнозу, американская валюта достигнет максимума в 75–76 рублей за доллар, но к концу апреля позиция спадет и случится обвал до 70–71 рубля. Евро в следующем месяце не превысит 85,45 рубля.