Названа дата российской премьеры нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro

Новый семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro будет доступен для приобретения у официальных российских дилеров марки с 18 марта 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 марта в редакцию «Известий».

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X. Длина модели составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Клиренс равен 190 мм.

В России семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro будет доступен с двумя вариантами бензиновых силовых агрегатов — турбированным двигателем 1,6 л в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и турбированным двигателем объемом 2,0 л в паре с вариатором.

На автомобиль производителем предоставляется гарантия 7 лет или 200 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раннее.

Отмечается, что на российском рынке новый Chery Tiggo 8 Pro будет конкурировать с кроссоверами Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

25 января сообщалось, что Chery планирует начать продажи на российском рынке нового седана Arrizo 5.

Автомобиль Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт и выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.