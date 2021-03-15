Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело о подготовке к беспорядкам
Общество
Более половины вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей оказались старше 60 лет
Авто
В России начались продажи обновленной модели Kia Stinger
Авто
Минтранс сообщил о начале тестирования беспилотных авто в РФ в 2021 году
Общество
Диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами во время поста
Общество
В Гидрометцентре оценили влияние дождей на ситуацию с водоснабжением в Крыму
Спорт
Цзю поддержал Поветкина перед его боем с Уайтом
Наука
Ученые рассказали о пользе гранатового сока при беременности
Мир
КНР призвала Украину не политизировать действия китайских компаний в Крыму

Диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами во время поста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неправильное соблюдение Великого поста может привести к появлению проблем со здоровьем. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Тихомирова в понедельник, 15 марта.

Пост принят: чем обедали на Руси в ожидании Пасхи
Патриаршие повара отличались особой изобретательностью

Эксперт подчеркнула, что на время отказа от продуктов, содержащих животный белок, важно употреблять в качестве замены пищу, богатую растительными белками. При этом Тихомирова предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами.

«Организм на 40 дней обделен по важным белковым продуктам, если человек эти белковые продукты будет замещать повышенным количеством углеводов, будет есть много каш, макарон, картошки, растительного масла, постного масла, то он наберет огромное количество лишних килограммов», — сказала Тихомирова в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам диетолога, пост прежде всего представляет собой духовное удержание, а то, что «находится в тарелке», является вторичным.

Врач отметила, что при этом при правильно выстроенном рационе, основу которого будут составлять овощи, сложные углеводы, а также бобовые в небольшом количестве, от поста можно ждать пользы и для здоровья. Уменьшится жировая масса организма, уйдет лишняя отечность, снизится вес, а также нормализуется артериальное давление.

Тихомирова подчеркнула, что дети и подростки, у которых активно растет тело, беременные женщины, а также люди, которые находятся в острой фазе заболевания или при обострении хронических болезней, относятся к категории лиц, которых нельзя ограничивать в питании во время поста.

Великий пост начался у православных христиан 15 марта, сообщает телеканал «360». Он продлится по 1 мая.

Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица, которая формально не входит в состав поста, однако несет самые строгие ограничения в еде в этот период.

Во время поста для православных христиан под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки. В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Завершает ее Пасха, которая в 2021 году приходится на 2 мая.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021