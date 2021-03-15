Диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами во время поста

Неправильное соблюдение Великого поста может привести к появлению проблем со здоровьем. Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Тихомирова в понедельник, 15 марта.

Эксперт подчеркнула, что на время отказа от продуктов, содержащих животный белок, важно употреблять в качестве замены пищу, богатую растительными белками. При этом Тихомирова предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами.

«Организм на 40 дней обделен по важным белковым продуктам, если человек эти белковые продукты будет замещать повышенным количеством углеводов, будет есть много каш, макарон, картошки, растительного масла, постного масла, то он наберет огромное количество лишних килограммов», — сказала Тихомирова в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам диетолога, пост прежде всего представляет собой духовное удержание, а то, что «находится в тарелке», является вторичным.

Врач отметила, что при этом при правильно выстроенном рационе, основу которого будут составлять овощи, сложные углеводы, а также бобовые в небольшом количестве, от поста можно ждать пользы и для здоровья. Уменьшится жировая масса организма, уйдет лишняя отечность, снизится вес, а также нормализуется артериальное давление.

Тихомирова подчеркнула, что дети и подростки, у которых активно растет тело, беременные женщины, а также люди, которые находятся в острой фазе заболевания или при обострении хронических болезней, относятся к категории лиц, которых нельзя ограничивать в питании во время поста.

Великий пост начался у православных христиан 15 марта, сообщает телеканал «360». Он продлится по 1 мая.

Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица, которая формально не входит в состав поста, однако несет самые строгие ограничения в еде в этот период.

Во время поста для православных христиан под запретом употребление мяса, молока и молочных продуктов, яиц, животного масла, сдобы и выпечки. В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Завершает ее Пасха, которая в 2021 году приходится на 2 мая.