В Подмосковье сообщили о снижении на 20% заболеваемости туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом в Подмосковье снизилась в 2020 году на 20%. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«Заболеваемость туберкулезом в Московской области снизилась на 20% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По итогам 2020 года число впервые выявленных больных туберкулезом на территории Подмосковья составило 1 тыс. 523 человека — на 357 меньше, чем в 2019 году», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Главный внештатный специалист-фтизиатр региона Сергей Смердин отметил, что значительно снизилось общее количество больных туберкулезом.
«В Московской области все пациенты обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами и более 80% пациентов полностью излечились от туберкулеза в 2020 году», — рассказал эксперт.
Также в пресс-службе ведомства напомнили, что в Подмосковье работает Центр госпитализации больных туберкулезом, позволяющий контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всего региона.
Ранее, 8 февраля, в Минздраве предупредили, что пациенты, которые переболели коронавирусом, имеют повышенный риск развития туберкулеза.
В связи с этим на начальном этапе ведения больного с подозрением на коронавирус следует обследовать его и на туберкулез, чтобы предупредить развитие сочетанной патологии, следует из десятой версии рекомендаций ведомства по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщает телеканал «360».