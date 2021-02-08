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Минздрав предупредил о высоком риске туберкулеза у перенесших COVID-19

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Пациенты, которые переболели коронавирусом, имеют повышенный риск развития туберкулеза, предупредили в Минздраве.

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В связи с этим на начальном этапе ведения больного с подозрением на коронавирус следует обследовать его и на туберкулез, чтобы предупредить развитие сочетанной патологии, следует из десятой версии рекомендаций ведомства по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованных 8 февраля.

«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», — сказано в сообщении.

Отмечается, что последствия заражения коронавирусом у больных туберкулезом до конца неясны, однако появляются публикации, в которых говорится, что наличие туберкулеза, в том числе латентного, утяжеляет течение COVID-19.

Ранее, 5 февраля, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает, а количество пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

Он отметил, что в настоящее время под медицинским наблюдением всё еще находится около 800 тыс. человек.

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