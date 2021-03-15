Bentley начала продажи в России обновленной модели Bentayga

Британская компания Bentley начала продажи в России обновленного внедорожника Bentayga. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 15 марта в редакцию «Известий».

Рестайлинг сделал Bentayga похожим на новое купе Continental GT: овальные фары и фонари, кромка капота доходит до увеличившейся решетки радиатора. Передний бампер стал массивнее, увеличилась багажная дверь — теперь она во всю ширину кузова.

Самое значительное изменение в интерьере — центральные воздуховоды, которые стали из круглых вытянутыми и объединены с хронометром Breitling. Появились новые варианты отделки, в том числе деревянный шпон с новым рисунком. Руль получил емкостный датчик, который определяет, держит ли водитель рулевое колесо. Приборная панель теперь виртуальная, а мультимедийная система с экраном 10,9 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Для нового Bentayga предлагается бензиновый двигатель V8, оснащенный двумя турбокомпрессорами twin-scroll. Мощность силового агрегата составляет 550 л.с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 с, а максимальная скорость Bentayga достигает 290 км/ч.

17 ноября сообщалось, что Bentley приступила к выпуску новой версии седана Flying Spur, которая получила приставку V8.

Каждый Flying Spur V8 собирается вручную. Процесс сборки разделен на 84 этапа и длится более 100 часов.