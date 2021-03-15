Минцифры РФ разъяснило порядок предустановки российского ПО на гаджетах

Отечественные приложения, которые будут предустанавливаться на продаваемые в России гаджеты, будут размещены на экране того или иного устройства рядом с другими ранее установленными программами той же категории. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила пресс-служба Минцифры.

Подчеркивается, что основной вопрос, который задавали ведомству, касался недискриминационного отображения программ по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах.

«По мнению экспертов Минцифры России, это требование предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для запуска и использования программы. Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве добавили, что улучшение положения на экране предварительно установленных программ возможно в соответствии с гражданским законодательством.

Как заявил президент Huawei Consumer Business Group в России и СНГ Лео Ли, компания готова активно поддерживать российских производителей ПО как в рамках выполнения требований российского законодательства, так и с целью развития своей экосистемы. Он также сказал, что Huawei планирует привести свою продукцию в полное соответствие с законодательством в установленные законом сроки.

В свою очередь, руководитель направления Smart TV в России, LG Electronics Виталий Свистунов, отметил, что компания старается максимально локализовать свои устройства, а идея предустановки российских программ этому только поспособствует.

Ранее в этот день в ведомстве рассказали, что с 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. При этом какой именно, правительство определит позже.

Также в министерстве отметили, что категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, компьютеры и смартфоны) указаны в соответствующем постановлении правительства, дополнять или изменять имеющиеся категории не планируется.

Помимо этого, в Минцифры указали на то, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

6 января стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.