В комитете Госдумы назвали число погибших в Сирии российских военных

В ходе вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Такие данные привел первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в понедельник, 15 марта.

«В Сирии погибло 112 российских военнослужащих», — сказал Красов во время круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья, посвященного военной медицине, пишет «РИА Новости».

В Министерстве обороны России эти данные пока не комментировали.

В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован благодаря совместной работе России, Ирана и Турции.

Как отмечал глава государства, на территории Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется политический процесс под эгидой ООН.

Также российский лидер заверил, что Россия продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в Сирии.

18 января этого года стало известно, что дополнительные подразделения российской военной полиции направлены в сирийскую провинцию Хасеке для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.