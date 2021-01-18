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Около 300 военных РФ направлены в Хасеке для усиления постов в Сирии

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Дополнительные подразделения российской военной полиции направлены в сирийскую провинцию Хасеке для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов. Об этом рассказал старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов.

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По его словам, всего дополнительно будет размещено около 300 военнослужащих. Основной задачей российских военных станет способствование деэскалации конфликта, наблюдение за соблюдение режима прекращения огня, а также оказание всяческой помощи местным жителям.

Отмечается, что подразделения военной полиции размещаются на наблюдательных постах в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, граничащей с Турцией, в рамках российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки в регионе.

В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован благодаря совместной работе России, Ирана и Турции. Как отметил президент, в настоящее время на территории Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций.

Также российский лидер заверил, что Россия продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в Сирии.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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