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Главу Хакасии Коновалова вызвали в суд

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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов вызван в Верховный суд региона на слушание по иску граждан об установлении фактов нарушения губернатором законодательства республики. Об этом 15 марта сообщило «Агентство информационных сообщений».

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Губернатор должен явиться для подготовки судом административного дела к разбирательству, заседание назначено на 25 марта 2021 года. Процессуальный статус Коновалова — ответчик.

По данным местных журналистов, он нарушил требования Лесного кодекса страны и закон «О государственной и гражданской службе Российской Федерации». Жители республики, вошедшие в инициативную группу, считают, что руководитель региона без согласования с федеральным органом заключил с Сергеем Ареховым служебный контракт на замещение должности министра, а также не расторг его после отказа в согласовании федеральным органом.

Интересы группы граждан в суде будет представлять политолог Александр Мяхар. По его словам, иск подкреплен собранными подписями граждан, рядом документов.

По мнению политолога, Коновалов будет любыми способами избегать участия в предварительном слушании. В пример он привел отсутствие комментариев чиновника по делам об ОПГ и мошенничестве.

«Будет ли Верховный суд какой-либо позиции придерживаться в части защиты власти либо будет на стороне граждан, трудно сказать», — отметил он.

Коновалов, желая избежать ответственности, будет использовать административный ресурс, считает политолог Михаил Вертоухов. По его мнению, губернатору Хакасии невыгодно участие в этом процессе.

«По моему мнению, он попробует включить все имеющиеся у него ресурсы, по федеральной линии КПРФ, через подконтрольные СМИ, чтобы избежать участия в этом процессе», — добавил он.

При запуске процесса отставки руководителя области возникали трудности, добавил Махяр, Верховный суд Хакасии дважды отказал в принятии иска, сославшись на нормы гражданского процессуального права. Новосибирский Пятый апелляционный суд вынес определение о принятии иска к производству, заключил он.

Жители республики получили шанс отозвать главу субъекта легитимным путем, дело станет прецедентом в РФ.

«Те граждане республики, а их на сегодняшний день большинство, которые считают, что Валентину Коновалову пора покинуть свой пост, получат шанс сделать это законным, легитимным путем, своим волеизъявлением», — сказал политолог.

Инициативная группа запустила процесс отставки губернатора еще в прошлом году, но Верховным судом Хакасии иск был принят только в марте этого года.

Ранее Центр политической конъюнктуры подготовил ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за февраль: глава Хакасии Валентин Коновалов стал вторым из губернаторов по количеству высказанного в его адрес негатива

Причиной стали проблемы с отоплением и медицинский коллапс: из-за нечеловеческих нагрузок и постоянных недоплат там начали массово увольняться врачи.

Ранее, в марте, Коновалова вызвали на допрос по делу о банде мошенников в качестве свидетеля. Среди фигурантов дела о мошенничестве — его сокурсник и друг Евгений Антоненко.

В конце ноября РЕН ТВ сообщал, что власти Хакасии объявили настоящую охоту на журналистов и общественников, которые рассказывают о реальной ситуации с коронавирусом в регионе. 23 ноября министр здравоохранения региона Виктор Шевченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его отставку принял Коновалов.

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