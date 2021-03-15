Главу Хакасии Коновалова вызвали в суд

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов вызван в Верховный суд региона на слушание по иску граждан об установлении фактов нарушения губернатором законодательства республики. Об этом 15 марта сообщило «Агентство информационных сообщений».

Губернатор должен явиться для подготовки судом административного дела к разбирательству, заседание назначено на 25 марта 2021 года. Процессуальный статус Коновалова — ответчик.

По данным местных журналистов, он нарушил требования Лесного кодекса страны и закон «О государственной и гражданской службе Российской Федерации». Жители республики, вошедшие в инициативную группу, считают, что руководитель региона без согласования с федеральным органом заключил с Сергеем Ареховым служебный контракт на замещение должности министра, а также не расторг его после отказа в согласовании федеральным органом.

Интересы группы граждан в суде будет представлять политолог Александр Мяхар. По его словам, иск подкреплен собранными подписями граждан, рядом документов.

По мнению политолога, Коновалов будет любыми способами избегать участия в предварительном слушании. В пример он привел отсутствие комментариев чиновника по делам об ОПГ и мошенничестве.

«Будет ли Верховный суд какой-либо позиции придерживаться в части защиты власти либо будет на стороне граждан, трудно сказать», — отметил он.

Коновалов, желая избежать ответственности, будет использовать административный ресурс, считает политолог Михаил Вертоухов. По его мнению, губернатору Хакасии невыгодно участие в этом процессе.

«По моему мнению, он попробует включить все имеющиеся у него ресурсы, по федеральной линии КПРФ, через подконтрольные СМИ, чтобы избежать участия в этом процессе», — добавил он.

При запуске процесса отставки руководителя области возникали трудности, добавил Махяр, Верховный суд Хакасии дважды отказал в принятии иска, сославшись на нормы гражданского процессуального права. Новосибирский Пятый апелляционный суд вынес определение о принятии иска к производству, заключил он.

Жители республики получили шанс отозвать главу субъекта легитимным путем, дело станет прецедентом в РФ.

«Те граждане республики, а их на сегодняшний день большинство, которые считают, что Валентину Коновалову пора покинуть свой пост, получат шанс сделать это законным, легитимным путем, своим волеизъявлением», — сказал политолог.

Инициативная группа запустила процесс отставки губернатора еще в прошлом году, но Верховным судом Хакасии иск был принят только в марте этого года.

Ранее Центр политической конъюнктуры подготовил ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за февраль: глава Хакасии Валентин Коновалов стал вторым из губернаторов по количеству высказанного в его адрес негатива

Причиной стали проблемы с отоплением и медицинский коллапс: из-за нечеловеческих нагрузок и постоянных недоплат там начали массово увольняться врачи.

Ранее, в марте, Коновалова вызвали на допрос по делу о банде мошенников в качестве свидетеля. Среди фигурантов дела о мошенничестве — его сокурсник и друг Евгений Антоненко.

В конце ноября РЕН ТВ сообщал, что власти Хакасии объявили настоящую охоту на журналистов и общественников, которые рассказывают о реальной ситуации с коронавирусом в регионе. 23 ноября министр здравоохранения региона Виктор Шевченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его отставку принял Коновалов.