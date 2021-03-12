Губернатора Хакасии вызвали на допрос по делу о мошенниках

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов вызван на допрос по делу о банде мошенников в качестве свидетеля, сообщает в пятницу, 12 марта, «Агентство информационных сообщений».

На текущий момент официального подтверждения этой информации нет.

По данным агентства, среди фигурантов дела о мошенничестве — сокурсник и друг Коновалова Евгений Антоненко.

10 марта Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении шести членов организованной группы и иных лиц по подозрению в совершении ими девяти эпизодов мошенничества в составе организованной группы и девяти эпизодов фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, в период с апреля 2017 года по настоящее время участники группировки приобретали товары у компаний электронной и бытовой техники.

«Другие члены группы, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат товара, после чего обращались с претензиями в офис коммерческих компаний с требованиями о возврате денежных средств, при этом товар не передавался либо приводился в неисправное состояние участником группы, работающим в сервисном центре», — отметили в СК.

После этого злоумышленники взыскивали с компаний через суд сумму, превышающую фактическую стоимость товара, неустойки, а также компенсацию за моральный вред. В ходе судебных разбирательств мошенники ходатайствовали о проведении экспертизы товара, в которой принимал участие один из участников группы.

Сумма ущерба в общей сложности составила более 1 млн 650 тыс. рублей.