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Kia опубликовала фото нового электромобиля EV6

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Корейская компания Kia распространила фото нового электромобиля EV6, мировая премьера которого состоится в конце марта 2021 года.

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Как говорится в пресс-релизе бренда, поступившем в редакцию «Известий» 15 марта, модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»).

Отмечается, что дизайн EV6 стал результатом совместной работы всех трех студий, входящих в глобальную сеть дизайн-центров Kia и расположенных в Намьянге (Корея), Франкфурте-на-Майне (Германия) и Ирвайне (Калифорния, США).

Автомобиль получил массивный бампер, оригинальную радиаторную решетку и узкие светодиодные фары. Задние фонари соединены между собой перемычкой.

В салоне на передней панели установлен широкий дисплей. Он протянулся от руля до центра передней панели. На дисплее отображается цифровая панель приборов, а зона над центральной консолью отведена информационно-развлекательной системе и навигации.

Под дисплеем размещена панель управления системой кондиционирования, отопления и вентиляции с сенсорными кнопками. Сиденья электромобиля отделаны тканью, созданной из переработанного пластика.

10 февраля сообщалось, что Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей.

Семь электромобилей будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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