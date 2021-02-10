Kia выпустит 11 новых электромобилей к 2026 году

Корейская компания Kia к 2026 году выпустит 11 новых моделей электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 10 февраля в редакцию «Известий».

Отмечается, что семь электромобилей будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Начиная с 2023 года электромобили Kia будут оснащаться системой автопилотирования по магистралям HDP (Highway Driving Pilot).

18 января сообщалось, что Kia в феврале 2021 года начнет продажи на российском рынке новой версии кроссовера Sportage, которая получила приставку Black Edition.

Автомобиль в исполнении Black Edition получил черную решетку радиатора, черные накладки на бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете.