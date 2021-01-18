Kia представила в России новую версию модели Sportage

Корейская компания Kia в феврале 2021 года начнет продажи на российском рынке новой версии кроссовера Sportage, которая получила приставку Black Edition. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 18 января.

Отмечается, что автомобиль в исполнении Black Edition получил черную решетку радиатора, черные накладки на бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете.

Кроме того, новая версия отличается затемненными эмблемами Kia спереди и сзади и новым дизайном эмблемы AWD. Также модель комплектуется 17-дюймовыми оригинальными легкосплавными дисками.

Для спецсерии будут доступны семь цветов кузова: перламутрово-черный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, а также синий Blue Flame, белый Casa White и темно-серый Dark Penta Metal.

15 января сообщалось, что Kia планирует до 2027 года выпустить семь новых моделей электромобилей.