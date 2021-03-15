ФИФА возбудила дела о допинге в отношении трех спортсменов из России

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении трех российских спортсменов. Об этом сообщили в понедельник, 15 марта, в Российском футбольном союзе (РФС).

«Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные», — приводит «Спорт-Экспресс» сообщение РФС.

Там отметили, что необходимая информация доведена до указанных спортсменов. Также РФС намерен оказать им всю необходимую юридическую помощь.

Ранее в этот же день стало известно, что нападающего «Ростова» Владимира Обухова заподозрили в употреблении допинга. Как сообщал «Чемпионат», ФИФА направила в РФС письмо, в котором говорится о том, что в 2013 году во время сборов молодежной сборной России тест на допинг футболиста дал положительный результат. Помимо этого, ФИФА подозревает Московскую лабораторию в скрытии положительной допинг-пробы.

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