Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб биатлонистов из России

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов. Об этом 28 января сообщает пресс-служба IBU.

Виновной была признана и бывший генеральный секретарь союза Николь Рёш. Какое наказание ждет Бессеберга и Рёш, пока не известно. Решение о санкциях будет принимать независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

В центре скандала Бессеберг и Рёш оказались в 2018 году. Тогда в Австрию на выступление на этапе Кубка мира по биатлону приехали следователи. Они уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Рёш.

Андрес Бессеберг был основателем IBU и руководил организацией с 1973 по 2018 год. В 2018-м норвежцу пришлось уйти с поста из-за многочисленных подозрений в коррупции. Бессеберга обвиняли в получении около €300 тыс.

Считалось, что большую часть этих средств Андрес Бессеберг получил от России. Он якобы закрывал допинговые дела спортсменов и передавал российской стороне информацию о проблемах с паспортами крови.

По версии следствия, за время работы руководитель IBU 65 раз осуществлял манипуляции с биопаспортами.

В 2018 году была создана комиссия для расследования деятельности команды Бессеберга. За два года были изучены примерно 70 тыс. документов, поступивших от правоохранительных органов Австрии и Норвегии, WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), СБР и информатора Родченкова. Часть обвинений в отношении российских спортсменов была официально снята.