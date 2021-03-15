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Шесть человек погибли из-за песчаной бури в Монголии

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Шесть человек погибли, еще более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии. Об этом 15 марта сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Уточняется, что среди погибших — пять пастухов и один ребенок. Также были получена информация о 548 пропавших без вести. Уже обнаружено 467 человек, в настоящее время спасатели ведут поиски 81 человека.

По данным телеканала, в некоторых районах на западе Монголии в результате песчаной бури отмечаются масштабные отключения электроэнергии.

Ранее в этот же день стало известно, что песчаная буря обрушилась на Пекин. В столичном аэропорту в результате бедствия пришлось отменить 428 рейсов. Помимо этого, из-за бури на дорогах Пекина образовались пробки, видимость в городе не превышает 1000 м.

Власти объявили желтый уровень опасности в черте города. Жителям не рекомендуются проводить мероприятия на открытом воздухе, а также покидать помещения без крайней необходимости.

Накануне сообщалось, что сильная песчаная буря была зафиксирована в странах Персидского залива, в частности в Катаре и Саудовской Аравии. В результате видимость снизилась до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и автомобили, а также попали в дома сквозь стыки в окнах.

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