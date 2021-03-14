Песчаная буря накрыла страны Персидского залива

Сильная песчаная буря зафиксирована в странах Персидского залива, в частности в Катаре и Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает «РИА Новости».

Погодные условия ухудшились вечером в пятницу, 12 марта, в регион пришла жара и очень сильный ветер, который поднял песок и пыль.

В результате видимость снизилась до нескольких метров. Также пыль и песок покрыли здания и автомобили, проникли в дома сквозь стыки в окнах.

Кроме того, песчаная буря спровоцировала похолодание. Например, в столице Катара Дохе температура резко понизилась до +16 градусов.

Снизилась активность гражданской и военной авиации, буря привела к отмене полетов ВВС Саудовской Аравии.